Unicredit: ieri disagi per motivi tecnici, sistemi ripristinati e operativi (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Unicredit si scusa profondamente con tutti i propri clienti per i disagi causati nelle giornate di ieri e oggi. Si sono verificati alcuni significativi malfunzionamenti dovuti a motivi tecnici. Desideriamo informare i clienti che i nostri sistemi sono stati ripristinati e sono operativi". Lo rende noto la banca in un comunicato.

