Una storia troppo italiana | il caso Marta Russo è il primo podcast di Huffpost

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 settembre 2020) Domanipubblicherà il suo. Si tratta di otto puntate per un totale di quasi trecento minuti, tutte subito disponibili e free, sull’omicidio di, la ragazza fulminata da un solo colpo di pistola il 9 maggio del 1997 in un cortile dell’Università La Sapienza di Roma. Avevo seguito ilda giovane cronista del Foglio di Giuliano Ferrara e, quando Chiara Lalli e Cecilia Sala, le autrici del, hanno offerto adil loro lavoro, l’ho preso senza pensarci un attimo. Quella dolorosissimaè infatti una specie di cliché di come la stampa affronta la cronaca nera e giudiziaria, di come l’opinione pubblica se ne nutre e la indirizza, di ...