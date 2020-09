Una piazza a Almirante e Berlinguer? Cazzullo spiazza la sinistra: meglio di no, anche il comunismo ha fallito (Di martedì 15 settembre 2020) A luglio, quando l’idea di una piazza dedicata a Luigi Berlinguer e a Giorgio Almirante finì sui giornali, ci furono polemiche e critiche. La mozione nacque per iniziativa di Giuseppe Talone, consigliere di Fratelli d’Italia a Terracina. Almirante e Berlinguer: accostamento impossibile? La notizia suscitò scandalo tra i deputati dem e tra gli esponenti dell’Anpi: accostamento indegno e impossibile, tuonarono da una parte e dall’altra. Impossibile, cioè, mettere insieme il “buon” Berlinguer e il “cattivo” Almirante. La tesi di Aldo Cazzullo Della questione si occupa nuovamente oggi il Corriere della sera nella rubrica delle lettere, curata da Aldo Cazzullo. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 settembre 2020) A luglio, quando l’idea di unadedicata a Luigie a Giorgiofinì sui giornali, ci furono polemiche e critiche. La mozione nacque per iniziativa di Giuseppe Talone, consigliere di Fratelli d’Italia a Terracina.: accostamento impossibile? La notizia suscitò scandalo tra i deputati dem e tra gli esponenti dell’Anpi: accostamento indegno e impossibile, tuonarono da una parte e dall’altra. Impossibile, cioè, mettere insieme il “buon”e il “cattivo”. La tesi di AldoDella questione si occupa nuovamente oggi il Corriere della sera nella rubrica delle lettere, curata da Aldo. ...

matteosalvinimi : NON CI CREDEVO. Senza parole. Lunedì pomeriggio a Jesi, Ancona, Marche. Una piazza così bella cosa ci dice??? - matteosalvinimi : PIAZZA INCREDIBILE a Jesi (Ancona), alle cinque del pomeriggio. Una emozione UNICA, in vista delle elezioni di dom… - matteosalvinimi : NON CI CREDEVO. Senza parole. Lunedì pomeriggio a Jesi, Ancona. Una piazza così bella cosa ci dice??? - fuk1furiosa : RT @SecolodItalia1: Una piazza a Almirante e Berlinguer? Cazzullo spiazza la sinistra: meglio di no, anche il comunismo ha fallito https://… - Raffael74738563 : RT @matteosalvinimi: NON CI CREDEVO. Senza parole. Lunedì pomeriggio a Jesi, Ancona, Marche. Una piazza così bella cosa ci dice??? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Una piazza Riccardo Sacchi annuncia “I migliori anni” «Faremo di Macerata una piazza ambita, un cantiere culturale per farla rifiorire» Cronache Maceratesi Salvini ad Aosta, organizzata una contro-manifestazione

Aosta - In occasione dell'arrivo ad Aosta del leader della Lega. La contro manifestazione è in programma alle ore 18 di domani, mercoledì 16 settembre, in piazza Roncas. In occasione dell’arrivo in ...

Riccardo Sacchi annuncia “I migliori anni”

Maceratese di nascita e di formazione, avvocato, Riccardo Sacchi è anche uno che la politica la fa per passione, quasi da sempre. Coordinatore provinciale di Forza Italia, è il capolista di Forza Ital ...

Salvini raduna i leghisti a Pollenza:

Parco Hotel di Pollenza, l’appuntamento è – più o meno – per l’ora di pranzo di oggi. Il “Capitano” della Lega, il segretario nazionale Matteo Salvini arriva in discreto ritardo, ma bastano un attimo ...

Aosta - In occasione dell'arrivo ad Aosta del leader della Lega. La contro manifestazione è in programma alle ore 18 di domani, mercoledì 16 settembre, in piazza Roncas. In occasione dell’arrivo in ...Maceratese di nascita e di formazione, avvocato, Riccardo Sacchi è anche uno che la politica la fa per passione, quasi da sempre. Coordinatore provinciale di Forza Italia, è il capolista di Forza Ital ...Parco Hotel di Pollenza, l’appuntamento è – più o meno – per l’ora di pranzo di oggi. Il “Capitano” della Lega, il segretario nazionale Matteo Salvini arriva in discreto ritardo, ma bastano un attimo ...