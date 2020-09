Una nave autonoma, senza equipaggio, pronta ad attraversare l'Oceano Atlantico (Di martedì 15 settembre 2020) La nave partirà ad aprile da Plymouth (Regno Unito), per poi attraccare dopo sei mesi a Plymouth (Massachussets) Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) Lapartirà ad aprile da Plymouth (Regno Unito), per poi attraccare dopo sei mesi a Plymouth (Massachussets)

beppe_grillo : Oceanbird è una nave mercantile a vela in grado di ridurre le emissioni per la traversata transatlantica del 90%. E… - matteosalvinimi : ?AVANTI C'È POSTO! BENVENUTI IN EUROPA A SPESE DEGLI ITALIANI! Credo non serva un genio per capire che se chiunque… - matteosalvinimi : GAIANI: “CHIUNQUE SBARCHI IN UN PAESE AFRICANO ILLEGALMENTE FINISCE IN GALERA.” CHI ENTRA ILLEGALMENTE IN ITALIA F… - RobertoMunarett : RT @francescatotolo: Partita da Burriana in Spagna, la nave #AlanKurdi della ONG tedesca @seaeyeorg è arrivata nel Mediterraneo centrale. F… - Ticinonline : Una nave autonoma, senza equipaggio, pronta ad attraversare l'Oceano Atlantico #nave #plymouth #regnounito… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nave Grimaldi aggiunge una nave ro-pax sulla linea Livorno-Palermo; Partenze giornaliere Corriere marittimo Grimaldi Lines potenzia la linea Livorno-Palermo

Grimaldi Lines annuncia la nuova frequenza giornaliera del collegamento marittimo Livorno-Palermo e viceversa. A partire da martedì 15 settembre, la compagnia di navigazione propone infatti partenze t ...

Il ministro Costa al Porto: «In autunno il protocollo fanghi e una soluzione per le navi»

Costa affronta anche il tema delle grandi navi, «deve collimare con il protocollo fanghi - commenta - È una sfida. Ed è anche garanzia che le cose procedono di pari passo. Sappiamo che c'è urgenza, ma ...

Costa Smeralda: il 10 ottobre la prima partenza da Savona

Costa Crociere ritorna nel porto di Savona con Costa Smeralda, la prima nave della compagnia italiana alimentata a LNG. La nave, che in questi mesi è rimasta ormeggiata a Marsiglia, arriverà mercoledì ...

Grimaldi Lines annuncia la nuova frequenza giornaliera del collegamento marittimo Livorno-Palermo e viceversa. A partire da martedì 15 settembre, la compagnia di navigazione propone infatti partenze t ...Costa affronta anche il tema delle grandi navi, «deve collimare con il protocollo fanghi - commenta - È una sfida. Ed è anche garanzia che le cose procedono di pari passo. Sappiamo che c'è urgenza, ma ...Costa Crociere ritorna nel porto di Savona con Costa Smeralda, la prima nave della compagnia italiana alimentata a LNG. La nave, che in questi mesi è rimasta ormeggiata a Marsiglia, arriverà mercoledì ...