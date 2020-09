UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 16 settembre 2020

(Di martedì 15 settembre 2020)di Unalin onda mercoledì 16:Leggi anche: Una Vita,: CINTA ed EMILIO vogliono fuggire insieme ma…Più che mai intenzionata a trovare l’uomo che l’ha presa in giro con la truffa romantica, Giulia si mette sulle sue tracce. La fragile tregua tra Filippo e Serena mostra già segni di cedimento, tanto che un nuovo contrasto farà esplodere le tensioni tra di loro. Niko riceve supporto e comprensione da parte di qualcuno che proprio non si aspettava. Patrizio è sempre più convinto di partecipare al programma tv e cerca ancora di convincere in tal senso la riluttante Silvia… Unal: tutte le ...

solosumisura : @valecpu @umanesimo @biondifil tutto per la ricerca di un posto al sole chest'è - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Anticipazioni #Upas La #trama di #domani, #16settembre - alisander91 : Nato a Roma, cresciuto in un paese di origine animale, un angelo custode di un posto al sole dall'anima di un posto… - PaoloBorg : @Sfrida2 Tipo un posto al sole?? - marcorussodell3 : Un'ombra dal recente passato torna a tormentare Giulia, Patrizio intanto scherza col fuoco. #giuliapoggi… -

