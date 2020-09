Un mondo sospeso, 43 Presidenti americani in un campo rurale: le enormi statue abbandonate attirano i turisti di tutto il mondo [FOTO] (Di martedì 15 settembre 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi è rappresentato da ben 43 statue custodite in un’azienda agricola di famiglia in Virginia (Stati Uniti). Cosa fare quando si hanno 43 busti di quasi tutti i ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende ilancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti delche dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi è rappresentato da ben 43custodite in un’azienda agricola di famiglia in Virginia (Stati Uniti). Cosa fare quando si hanno 43 busti di quasi tutti i ...

XiaoAlber : Alba d'inverno, odore di neve Mi accoglie il tuo abbraccio silente Tra intrecci di brina sovviene memoria Del tuo n… - kambambum : RT @GerberArancio: Buongiorno Anna Maria e @CasaLettori “Le cose lasciate in sospeso, quelle non dette, alla fine tornano tutte a persegu… - GerberArancio : RT @GerberArancio: Buongiorno Anna Maria e @CasaLettori “Le cose lasciate in sospeso, quelle non dette, alla fine tornano tutte a persegu… - SandroBrizzola4 : RT @03Ginevra: Troppe parole,nella fretta della partenza. La sola cosa reale era che tutto rimaneva sospeso. Noi, il mondo, il futuro. Nin… - FaziEditore : RT @DomeMedea: @FrizzieroSandro con #sommersione stupisce con un testo onirico, asciutto. Siamo in un’isola chiozzotta ma potremmo essere a… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo sospeso Un mondo sospeso: Bodie, da fiorente centro per l’estrazione dell’oro ad inquietante città fantasma d ... Meteo Web Tree-House School, la scuola sull’albero per un mondo post-covid

"Credo fermamente che la scuola del futuro debba essere sostenibile e, allo stesso tempo, in grado di sostenere le nuove esigenze post-covid. Deve avere spazi esterni inclusivi e aperti alla natura, r ...

I Giardini del mondo nel castello di Merano

A volte basta un'idea per incrementare, o addirittura creare dal nulla, le presenze dei turisti. Ma due idee, ça va sans dire, sono meglio. Lo sanno molto bene a Merano, la deliziosa cittadina alpina ...

Luis Sepulveda: lo scrittore del sud del mondo su Rai 5

Luis Sepulveda lo scrittore del sud del mondo è il documentario in onda lunedì 14 settembre alle 21.15 su Rai 5. Allo scrittore cileno Rai Cultura dedica una prima serata che propone una incursione n ...

"Credo fermamente che la scuola del futuro debba essere sostenibile e, allo stesso tempo, in grado di sostenere le nuove esigenze post-covid. Deve avere spazi esterni inclusivi e aperti alla natura, r ...A volte basta un'idea per incrementare, o addirittura creare dal nulla, le presenze dei turisti. Ma due idee, ça va sans dire, sono meglio. Lo sanno molto bene a Merano, la deliziosa cittadina alpina ...Luis Sepulveda lo scrittore del sud del mondo è il documentario in onda lunedì 14 settembre alle 21.15 su Rai 5. Allo scrittore cileno Rai Cultura dedica una prima serata che propone una incursione n ...