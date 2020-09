Ulivieri | «Pirlo? Molti considerano il gioco facile | lui no»

(Di martedì 15 settembre 2020) Renzo, docente di Andreaa Coverciano, ha commentato il percorso del nuovo allenatore della Juventus «È stato molto bravo. Era sempre attento perché è un appassionato di calcio. Tante volte chi è stato un grande calciatore riesce a fare l’allenatore, mailuna cosae hanno a che fare con giocatori ai quali certe cose bisogna spiegarle. Andrealo ha capito prima di tutto, perché spesso la difficoltà è in questo». A breve tutte le dichiarazioni Leggi su Calcionews24.com

«Il calcio che vorrei» è il titolo della tesi con cui Andrea Pirlo lunedì ha preso il patentino per allenare in serie A da domenica sera, contro la Sampdoria. Il nome del centravanti che Pirlo vorrebb ...«È stato molto bravo. Era sempre attento perché è un appassionato di calcio. Tante volte chi è stato un grande calciatore riesce a fare l’allenatore, ma molti considerano il gioco una cosa facile e ha ...Giornata di esami al Museo del Calcio di Coverciano dove gli allievi del corso Uefa Pro si sono ritrovati per sostenere l'ultima prova del loro percorso di studi iniziato un anno fa e proseguito onlin ...