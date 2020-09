UFFICIALE – Crotone | dallo Standard Liegi arriva Denis Dragus

Noovyis : (Ora è ufficiale: Dragus è del Crotone) Playhitmusic - - zazoomblog : Ufficiale: Dragus è del Crotone - #Ufficiale: #Dragus #Crotone - TMit_news : Crotone: ufficiale l'arrivo di Dragus, è l'acquisto numero sette - SCalciomercato : ? UFFICIALE: Il #Crotone non si ferma e annuncia un nuovo acquisto, Denis #Dragus, attaccante centrale romeno di 21… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Crotone, preso Dragus in prestito con diritto di riscatto dallo Standard Liegi -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Crotone

Il Crotone, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato l’arrivo di Denis Dragus. Ecco la nota del club: «Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dallo Standard Liegi, a titolo tempor ...Il Viminale ha dichiarato ufficialmente che le elezioni a Crotone negli altri comuni interessati dalle amministrative 2020 si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Per evitare assembramenti si ...Si torna alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre in 7 Regioni, 962 Comuni e, su tutto il territorio nazionale, per il referendum popolare confermativo della legge che taglia il numero dei parlamen ...