UE e BEI sostengono piano “Emergenza imprese” di Sardegna e Sicilia

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea commenta positivamente che lae laabbiano deciso di avviare l’iniziativa “Emergenza imprese” del valore complessivo di 150 milioni di euro, comprendente un finanziamento di 85 milioni di euro a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Con un comunicato, Bruxelles rileva che durante la pandemia di coronavirus entrambe le regioni sono state duramente colpite da un forte calo del turismo, che ha interessato principalmente le piccole e medie imprese (PMI). L’iniziativa “Emergenza imprese” mira pertanto a sostenere le economie locali nel contesto della crisi del coronavirus, erogando prestiti per gli investimenti e per il capitale circolante alle società colpite dalla crisi. “Questa iniziativa porta ine in ...

cigolionocingue : RT @IosonoScala: @cigolionocingue @poliziadistato @luca_p74 @TwitterSupport Gli ipocriti e quelli che pred. bene e razzolano male? Tra l'al… - IosonoScala : @cigolionocingue @poliziadistato @luca_p74 @TwitterSupport Gli ipocriti e quelli che pred. bene e razzolano male? T… -

Ultime Notizie dalla rete : BEI sostengono

Teleborsa

Bruxelles, 15 set 14:48 - (Agenzia Nova) - La Banca europea per gli investimenti fornisce 20 milioni di euro per finanziare la costruzione e la ristrutturazione di 250 unità abitative sociali ed econo ...(ANSA) - BELGRADO, 15 SET - La Banca europea per gli investimenti (BEI) investirà 50 milioni di euro per sostenere il turismo e altri settori colpiti dalla crisi causata dal coronavirus in Montenegro.ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti, Dario Scannapieco, hanno sottoscritto questa mattina, nella sede d ...