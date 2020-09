Uccisa a Caivano, lo sfogo di Ciro: «Io non sono una femmina, Paola mi ha sempre amato come un uomo» (Di martedì 15 settembre 2020) Ciro Migliore è ricoverato da due giorni dopo l’incidente che è costato la vita a Maria Paola Gaglione: speronati in moto dal fratello che non approvava la loro storia d’amore. Ciro, come Maria Paola originario del Parco Verde di Caivano (Napoli), era con lei su quello scooter e nella caduta si è ferito al braccio: ora è ricoverato nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, paese in cui avevano deciso di andare a vivere, lontani da chi non riusciva ad accettare il loro amore. Al Corriere della Sera, Ciro ha spiegato che «ci hanno sempre ostacolati, non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo due femmine. Ma non è vero, io non sono una femmina, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 15 settembre 2020)Migliore è ricoverato da due giorni dopo l’incidente che è costato la vita a MariaGaglione: speronati in moto dal fratello che non approvava la loro storia d’amore.Mariaoriginario del Parco Verde di(Napoli), era con lei su quello scooter e nella caduta si è ferito al braccio: ora è ricoverato nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, paese in cui avevano deciso di andare a vivere, lontani da chi non riusciva ad accettare il loro amore. Al Corriere della Sera,ha spiegato che «ci hannoostacolati, non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo due femmine. Ma non è vero, io nonuna, ...

