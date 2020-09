U.S. Città di Palermo, Zamparini torna all’attacco: l’ex patron chiede 50 milioni di risarcimento agli inglesi di Sport Capital Group (Di martedì 15 settembre 2020) Maurizio Zamparini torna ad alzare la voce.Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa,l'ex patron rosanero, rappresentato dall'avvocato Carlo Canal, ha deciso di adire a vie legali e chiedere un totale di cinquanta milioni di risarcimento nei confronti degli imprenditori inglesi componenti della Sport Capital Group Investments Ltd e dei mediatori Corrado Coen, Emanuele Facile e Maurizio Belli, nell'ambito dell'operazioni che ha portato l'ex proprietario del Palermo a cedere le quote del club al fondo britannico. Maurizio Zamparini pretenderebbe trenta milioni per il fatto in sé e altri venti per il danno di immagine subito. L'imprenditore nato a Sevegliano con la ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Maurizioad alzare la voce.Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa,l'exrosanero, rappresentato dall'avvocato Carlo Canal, ha deciso di adire a vie legali ere un totale di cinquantadinei confronti degli imprenditoricomponenti dellaInvestments Ltd e dei mediatori Corrado Coen, Emanuele Facile e Maurizio Belli, nell'ambito dell'operazioni che ha portato l'ex proprietario dela cedere le quote del club al fondo britannico. Mauriziopretenderebbe trentaper il fatto in sé e altri venti per il danno di immagine subito. L'imprenditore nato a Sevegliano con la ...

