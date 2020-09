Tv | ad ' X Factor' manche firmata AXA

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos) - Grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle, dal 17 settembre il Gruppo AXA Italia sarà protagonista, in qualità di main partner, di 'X2020', il talent show musicale di Sky prodotto da Fremantle, in onda da giovedì 17 settembre alle 21,15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now Tv; il venerdì, in prima serata, su Tv8. "Siamo entusiasti di essere il partner principale della nuova edizione di X-, da anni un gigante di ascolti della TV italiana, capace di rinnovarsi e di riunire tutte le generazioni intorno all'amore per la musica - ha Patrick Cohen, Ceo del Gruppo assicurativo AXA Italia. X-, così come AXA, promuove il talento, la passione e il credere in se stessi in pieno allineamento con la ...