Tutto ciò che sul giallo italiano non avete mai osato chiedere (Di martedì 15 settembre 2020) Si dice Luca Crovi e si sente odore di giallo, c’è poco da fare. E non solo perché ha pubblicato due bei gialli per NeroRizzoli, ambientati nella Milano degli anni Trenta) e ha ridato vita a un personaggio molto famoso, il commissario De Vincenzi ideato da Augusto De Angelis, ucciso a seguito delle percosse subite da un’aggressione fascista (“L’ombra del campione” e “L’ultima canzone del naviglio”), ma sopratTutto perché è il più grande esperto di crime che abbiamo in Italia.Ha intervistato autori in ogni posto del mondo, ma stavolta si è concentrato sui talenti nostrani con “Storia del giallo italiano”, uscito da poco per Marsilio.Dai primi vagiti del genere ai moderni blog, da una suddivisione per argomenti – la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Si dice Luca Crovi e si sente odore di, c’è poco da fare. E non solo perché ha pubblicato due bei gialli per NeroRizzoli, ambientati nella Milano degli anni Trenta) e ha ridato vita a un personaggio molto famoso, il commissario De Vincenzi ideato da Augusto De Angelis, ucciso a seguito delle percosse subite da un’aggressione fascista (“L’ombra del campione” e “L’ultima canzone del naviglio”), ma sopratperché è il più grande esperto di crime che abbiamo in Italia.Ha intervistato autori in ogni posto del mondo, ma stavolta si è concentrato sui talenti nostrani con “Storia del”, uscito da poco per Marsilio.Dai primi vagiti del genere ai moderni blog, da una suddivisione per argomenti – la ...

