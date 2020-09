Turchia denuncia ' nuova violazione della Grecia nell' Egeo'

(Di martedì 15 settembre 2020) ISTANBUL, 15 SET - Laha emesso un nuovo avviso ai naviganti, Navtex, nel mar, in cuiunada partedello status di Chios come isola non militarizzata, ...

Nel corso degli ultimi giorni, si è assistito a una de-escalation nel Mediterraneo Orientale, dove Ankara ha fatto rientrare al porto di Antalya la nave turca, Oruc Reis, impegnata in attività di espl ...La Turchia ha emesso un nuovo avviso ai naviganti (Navtex) nel mar Egeo, in cui denuncia una violazione da parte della Grecia dello status di Chios come isola non militarizzata, previsto dal trattato ...Bruxelles, 15 set 13:00 - (Agenzia Nova) - Con la Turchia l'Unione europea deve essere ferma nel difendere quei valori europei che sono irrinunciabili. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamen ...