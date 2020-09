Tumori: medicina di precisione e test genomici aiutano a migliorare i risultati clinici (Di martedì 15 settembre 2020) L’individuazione delle alterazioni genomiche che sono alla base della crescita e della diffusione del tumore, e il conseguente trattamento target della specifica alterazione possono cambiare radicalmente il decorso della malattia, così come possono rappresentare un primo passo nel cambiamento dell’approccio al trattamento oncologico. E’ questa la conclusione del recente dibattito tra medici e rappresentanti dei pazienti sul crescente potenziale dei trattamenti oncologici di precisione nel miglioramento dei risultati per i pazienti con tumore con alterazione genomica “actionable”. Anche se una singola specifica alterazione genomica può essere rara, le attuali tecnologie possono andare a ricercare alterazioni multiple in un’unica analisi, aiutando quindi a individualizzare e ottimizzare il ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) L’individuazione delle alterazioni genomiche che sono alla base della crescita e della diffusione del tumore, e il conseguente trattamento target della specifica alterazione possono cambiare radicalmente il decorso della malattia, così come possono rappresentare un primo passo nel cambiamento dell’approccio al trattamento oncologico. E’ questa la conclusione del recente dibattito tra medici e rappresentanti dei pazienti sul crescente potenziale dei trattamenti oncologici dinel miglioramento deiper i pazienti con tumore con alterazione genomica “actionable”. Anche se una singola specifica alterazione genomica può essere rara, le attuali tecnologie possono andare a ricercare alterazioni multiple in un’unica analisi, aiutando quindi a individualizzare e ottimizzare il ...

