Tredici Pietro | il figlio di Gianni Morandi stupesce tutti | il traguardo è importante

Leggi su chenews

(Di martedì 15 settembre 2020) Ildi, in arte “”, festeggia uno dei primi traguardi importanti per la sua carriera. Il futuro per lui è radioso Foto da Instagram: @è il giovanedi. Il ragazzo, classe 1997, si sta facendo un nome nello scenario musicale italiano. Nato a San Lazzaro di Savena in Emilia Romagna, è un rapper che propone un sound fresco con riferimenti old school, quelli della vecchia west coast americana anni ’90. Il suo primo disco di debutto è Assurdo, distribuito da Universal Music. I suoi pezzi più famosi sono Pizza e Fichi, Piccolo ...