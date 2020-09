Tour de France | Kamna vince a Villard-de-Lans Roglic sempre in giallo

(Di martedì 15 settembre 2020) La settimana decisiva deldesi apre con la vittoria in solitaria di Lennartnella 16/a tappa (secondo l’ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore del Giro 2019, a quasi un minuto e mezzo,...

Lennard Kamna ha finalmente realizzato tutto il potenziale che lasciava intravvedere sin dalle categorie giovanili. Il teutonico, da juniores, era stato campione d’Europa e del Mondo a cronometro. Da ...Dopo il secondo giorno di riposo, preso atto con piacere dell’assenza di contagiati in gruppo, la carovana gialla ha cominciato il trittico alpino con la sedicesima tappa, una cavalcata di 164 km da L ...Lennard Kamna, in 4h12'52«, ha vinto per distacco la 16/a tappa del 107/o Tour de France di ciclismo, da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans, lunga 164 chilometri. Alle spalle del tedesco, con un ritardo ...