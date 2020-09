Tour de France | assolo di Kamna a Villard-de-Lans

Leggi su newsmondo

(Di martedì 15 settembre 2020) La sedicesima tappa deldea Lennard. Primoz Roglic conserva la Maglia Gialla.-DE-(FRANCIA) –di Lennardnella sedicesima tappa delde2020. Il tedesco, al primo successo alla Grande Boucle, ha staccato Carapaz in vista del penultimo Gran Premio della Montagna ed ha proseguito in solitaria fino al traguardo di-de-. L’ecuadoregno è arrivato con 1’27” di ritardo dal vincitore mentre Sebastien Reichenbach, terzo, con 1’56”. Il migliore degli italiani è stato Alberto Bettiol, undicesimo, a 5’12” dal vincitore. Giornata tranquilla per gli uomini di classifica Nessun ...