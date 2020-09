Tour de France 2020 | sedicesima tappa | la quiete prima dell’ultima tempesta

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo il secondo giorno di riposo, preso atto con piacere dell’assenza di contagiati in gruppo, la carovana gialla ha cominciato il trittico alpino con la, una cavalcata di 164 km da Ladu Pin a Villard de Lans. I cinque GPM, di cui uno dicategoria, disseminati lungo il percorso hanno garantito spettacolo con una emozionante contesa per la vittoria parziale a cui si è, per contrasto, accompagnata una giornata di tregua tra gli uomini di classifica. Dopo una fase iniziale di corsa decisamente anarchica, con scatti a ripetizione a destra e manca, ad 80 km dall’arrivo la situazione si stabilizzava con un gruppetto, composto dai seguenti 15 corridori, che aveva accumulato 10′ di vantaggio su un plotone sonnacchioso: Andrey Amador, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ...

gregcapitano10 : RT @Eurosport_IT: Lennard #Kamna premia la BORA-hansgrohe, la volata dei big ricompensa Miguel Angel #Lopez e il pittore si prepara, con i… - AnonimoQuadraro : RT @giostuzzi: Quentin Pacher è uno e doppio. Esisteva un Quentin senza barba che ha lasciato il posto a un Quentin con la barba. Pochi cen… - Gazzetta_it : #Kamna: 'Un giorno fantastico per me'. #Roglic resta leader: 'Domani la tappa regina' #TourdeFrance - Eurosport_IT : Lennard #Kamna premia la BORA-hansgrohe, la volata dei big ricompensa Miguel Angel #Lopez e il pittore si prepara,… - infoitsport : Tour de France 2020, Egan Bernal ribadisce: “Ho dato tutto quello che avevo”. E sulle prossime tappe: “Voglio aiuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

I dubbi iniziano ad aumentare. Il percorso dei Mondiali di Imola 2020 sembra fatto su misura per le sue caratteristiche, ma la condizione di Julian Alaphilippe non è ancora quella vista nella primaver ...Quentin Pacher è uno e doppio. Esisteva un Quentin Pacher senza barba che ha lasciato il posto a un Quentin Pacher con la barba. Pochi centimetri di pelo non rasato che hanno trasformato il corridore ...È Lennard Kamna a vincere la 16° tappa del Tour de France 2020, da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans: il tedesco ha preceduto Carapaz e Reichenbach La tappa inizia subito a ritmi alti e nei primi km so ...