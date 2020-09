Tour de France 2020, classifica e ordine di arrivo sedicesima tappa: vince Kanma (Di martedì 15 settembre 2020) Il tedesco Lennard Kanma ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2020, da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans dopo 164 chilometri. Giornata dedicata alla fuga, che prende il largo e si gioca la frazione: il passista-scalatore della Bora-Hansgrohe stacca e precede il vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz. Alle loro spalle il gruppo maglia gialla giunge staccato di oltre 15 minuti, i big aspettano il tappone alpino di domani. Dopo una prima ora di corsa a ritmi folli, con il passare dei chilometri e dei GPM si forma una maxi-fuga di 23 corridori composta dai seguenti nomi: Andrey Amador, Richard Carapaz, Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Sébastien ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Il tedesco Lennardha vinto ladelde, da La-du-Pin a Villard-de-Lans dopo 164 chilometri. Giornata dedicata alla fuga, che prende il largo e si gioca la frazione: il passista-scalatore della Bora-Hansgrohe stacca e precede il vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz. Alle loro spalle il gruppo maglia gialla giunge staccato di oltre 15 minuti, i big aspettano il tappone alpino di domani. Dopo una prima ora di corsa a ritmi folli, con il passare dei chilometri e dei GPM si forma una maxi-fuga di 23 corridori composta dai seguenti nomi: Andrey Amador, Richard Carapaz, Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Sébastien ...

