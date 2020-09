Tour de France 2020 | classifica dopo la tappa 16 Kamna vince sulle Alpi

(Di martedì 15 settembre 2020) Villard-de-Lans, 15 settembre- La16 deldevede ancora un successo di un talento emergente. Si tratta di Lennardche, presente nella fuga del mattino, scatta in ...

SpazioCiclismo : Anche oggi sono Nairo Quintana e, soprattutto, Egan Bernal gli sconfitti #TDF2020 - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ciclismo, Tour de France: fuga vincente di Kamna, Roglic controlla e mantiene la gialla - repubblica : Ciclismo, Tour de France: fuga vincente di Kamna, Roglic controlla e mantiene la gialla - acasadiclara : Quando a luglio c’era il Tour de France - RaiNews : Al #tour il giorno di #Kamna -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Lennard Kamna, in 4h12'52«, ha vinto per distacco la 16/a tappa del 107/o Tour de France di ciclismo, da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans, lunga 164 chilometri. Alle spalle del tedesco, con un ritardo ...Lennard Kamna si è aggiudicato la sedicesima tappa del Tour de France 2020 da La Tour du Pin a Villard de Lans di 164 chilometri. Una frazione ricca di asperità, seppur nessuna di queste di eccessiva ...Classifica Tour de France 2020: anche dopo la 16^ tappa Primoz Roglic è leader con la maglia gialla. Distacchi confermati in vetta ma perde ancora terreno Quintana. Classifica Tour de France 2020: Pri ...