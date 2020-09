Tortu da record | miglior tempo europeo dell' anno nei 100 metri

(Di martedì 15 settembre 2020) BELLINZONA - Èper Filippo, il corridore milanese ha percorso i 100di Bellinzona in 10.7 secondi con -0.02. Una prestazione che gli ha permesso di segnare il...

BELLINZONA - Filippo Tortu ancora da record. L'atleta lombardo ha percorso i 100 metri di Bellinzona in 10.7 secondi Una prestazione che gli ha permesso di segnare il miglior tempo europeo dell'anno s ...Filippo Tortu risponde presente al Meeting di Bellinzona e corre i 100 metri in un ottimo 10.07. Il primatista italiano (9.99 due anni fa a Madrid) si è distinto al tradizionale Galà dei Castelli nell ...Filippo Tortu c’è. Il primatista italiano firma il miglior tempo europeo del 2020 nei 100 di Bellinzona, in Svizzera, con il crono di 10.07, peraltro con vento contrario di -0.2. L’azzurro delle Fiamm ...