Tornano per cercare il portafoglio perso nel pub: proprietario spara per mandarli via, arrestato (Di martedì 15 settembre 2020) Tornano per cercare il portafoglio perso nel pub. Il proprietario del Manhattan, noto pub in Barriera di Milano a Torino, ha mandato via dei clienti con cui discuteva sparando in aria qualche colpo di pistola (con un’arma rubata): è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e porto abusivo di armi, minaccia aggravata e ricettazione. Un portafogli dimenticato ha innescato una lite al culmine della quale sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. I fatti sono avvenuti a Torino nella notte tra sabato e domenica. Sede del diverbio è stato il Manhattan, storico pub di borgo Vittoria in via Giachino. I clienti sono stati tornati nel locale per cercare il portafogli che avevano perso e il titolare ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 15 settembre 2020)perilnel pub. Ildel Manhattan, noto pub in Barriera di Milano a Torino, ha mandato via dei clienti con cui discutevando in aria qualche colpo di pistola (con un’arma rubata): è statodai carabinieri per detenzione e porto abusivo di armi, minaccia aggravata e ricettazione. Un portafogli dimenticato ha innescato una lite al culmine della quale sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. I fatti sono avvenuti a Torino nella notte tra sabato e domenica. Sede del diverbio è stato il Manhattan, storico pub di borgo Vittoria in via Giachino. I clienti sono stati tornati nel locale peril portafogli che avevanoe il titolare ha ...

Mov5Stelle : L'augurio di @c_appendino alle bimbe ed ai bimbi che oggi tornano sui banchi per il #primogiornodiscuola. Una breve… - InnovazioneGov : Uno strumento importante anche per i cittadini italiani che tornano dall'estero. ?Proteggiamoci con @immuni_app - matteo_cic : RT @GiorgioBergesio: ?? Insieme al palinsesto invernale, in #Rai, tornano anche gli spettacolini di #Giuseppi! È scandaloso che il President… - Ste_belli91 : RT @GiorgioBergesio: ?? Insieme al palinsesto invernale, in #Rai, tornano anche gli spettacolini di #Giuseppi! È scandaloso che il President… - _Azzurra_87 : RT @GiorgioBergesio: ?? Insieme al palinsesto invernale, in #Rai, tornano anche gli spettacolini di #Giuseppi! È scandaloso che il President… -