Torino, Rodriguez ko: le analisi confermano la distrazione all'adduttore (Di martedì 15 settembre 2020) Torino - Il Torino mette benzina nel motore: gli uomini di Giampaolo hanno svolto al Filadelfia un doppio allenamento in vista della ripresa della Serie A , i granata scenderanno in campo in casa ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020)- Ilmette benzina nel motore: gli uomini di Giampaolo hanno svolto al Filadelfia un doppio allenamento in vista della ripresa della Serie A , i granata scenderanno in campo in casa ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino Rodriguez Torino, countdown Serie A. Le gerarchie in difesa: Nkoulou e Rodriguez le certezze Toro News Torino, confermata la distrazione all'adduttore per Rodriguez

TORINO - Giornata di sudore per il Torino, che al Filadelfia ha svolto un doppio allenamento in vista della ripresa della Serie A (i granata scenderanno in campo in casa della Fiorentina il 19 settemb ...

Torino, la ripresa al Fila: doppia seduta per i granata, problema muscolare per Rodriguez

Torino, trattativa chiusa per Murru: oggi le visite mediche

Il Torino insiste sul mercato e continua a rinforzarsi sugli esterni: dopo Rodriguez e Vojvoda, i granata hanno chiuso la trattativa con la Sampdoria per Murru, vecchia conoscenza di Giampaolo e già o ...

