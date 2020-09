Torino aderisce alla Settimana Europea della mobilità sostenibile

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 15 settembre 2020) Anche quest’anno la Città diMobilità’ iniziativa che, fin dsua prima edizione nel 2002, si propone di far conoscere e promuovere soluzioni di mobilità pulita condivisa e intelligente. ‘Emissioni zero, mobilità per tutti’, accompagnato dallo slogan ‘Scegli il giusto mezzo!’ è il tema scelto per l’appuntamento di quest’anno, in programma dal 16 al 22 settembre prossimi, che intende sottolineare l’importanza dell’accessibilità al trasporto a emissioni zero e incoraggiare le persone e le amministrazioni locali in tutta Europa a promuovere l’adozione di misure che consentano ...