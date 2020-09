Toninelli e Di Maio ci hanno rovinato? Benetton, mossa clamorosa: "Procedura Ue contro l'Italia" (Di martedì 15 settembre 2020) Volevano rovinare i Benetton, i grillini guidati da Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, ma ora il rischio è che sia la dinastia trevigiana a rovinare l'Italia, con un clamoroso ricorso all'Unione europea. Secondo quanto riporta Repubblica, "il tavolo tra Atlantia, Cdp e governo, che nelle intenzioni di luglio scorso doveva portare a un accordo con il passaggio delle Autostrade nelle mani dello Stato, è a un passo dal saltare". Questo perché i vertici di Atlantia hanno inviato a Bruxelles, all'attenzione del vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, una lettera in cui la società che controlla Autostrade e che è a sua volta è controllata dai Benetton denuncia "il comportamento non conforme alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Volevano rovinare i, i grillini guidati da Luigi Die Danilo, ma ora il rischio è che sia la dinastia trevigiana a rovinare l', con un clamoroso ricorso all'Unione europea. Secondo quanto riporta Repubblica, "il tavolo tra Atlantia, Cdp e governo, che nelle intenzioni di luglio scorso doveva portare a un accordo con il passaggio delle Autostrade nelle mani dello Stato, è a un passo dal saltare". Questo perché i vertici di Atlantiainviato a Bruxelles, all'attenzione del vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, una lettera in cui la società chella Autostrade e che è a sua volta èllata daidenuncia "il comportamento non conforme alle ...

CarloCalenda : Questo è l’unico paese al mondo dove sono gli elettori a chiedere a un politico di essere incoerente, recitare, non… - a_padellaro : Dice a Repubblica, Alessandro Costacurta che vota No “per non vedere le facce di Di Maio e Toninelli trionfanti”. E… - AdL64648645 : RT @Libero_official: #Autostrade, dai #Benetton lettera all'Unione europea per chiedere procedura d'infrazione contro l'Italia #Europa htt… - PaoloVersa : RT @Libero_official: #Autostrade, dai #Benetton lettera all'Unione europea per chiedere procedura d'infrazione contro l'Italia #Europa htt… - ShardanFreeMan : RT @Libero_official: #Autostrade, dai #Benetton lettera all'Unione europea per chiedere procedura d'infrazione contro l'Italia #Europa htt… -