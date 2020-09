Tommaso Zorzi sta male: panico al Grande Fratello Vip (Di martedì 15 settembre 2020) Questo articolo . Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello Vip, ha scoperto nelle scorse ore di avere la febbre alta allarmando la produzione. Ecco cosa è successo. Nelle scorse ore Tommaso Zorzi ha fatto preoccupare davvero tutto lo staff del Grande Fratello Vip, perché gli è stata riscontrata una febbre molto alta. L’uomo è entrato a far parte … Leggi su youmovies (Di martedì 15 settembre 2020) Questo articolo ., concorrente delVip, ha scoperto nelle scorse ore di avere la febbre alta allarmando la produzione. Ecco cosa è successo. Nelle scorse oreha fatto preoccupare davvero tutto lo staff delVip, perché gli è stata riscontrata una febbre molto alta. L’uomo è entrato a far parte …

davidemaggio : Signorini: 'I tweet di Tommaso Zorzi stanno spaccando su Twitter'. E mostra uno 'strisciotto' di un tweet... 1 MI PIACE! ?? - BeatriceMercur3 : RT @haroldsfleur: tommaso zorzi che circondato da tutto questo trash non può sparlare dei concorrenti nè su twitter nè su ig #GFVIP https:/… - auroraghilardi : RT @sergiomarcoc: ma perchè dobbiamo subirci la doccia di Dayane in entrambe le regie quando da qualche altra parte stanno parlando Tomma… - alfieri_filo : RT @wejirdness: Il tempo ci dirà se Tommaso Zorzi sia o meno una persona vera, per ora però è una spanna sopra tutti, è nato per queste cos… - simacheansia : tutti d’accordo che questa è la posizione perfetta per dormire? Tommaso Zorzi è sempre una certezza #GFVIP -