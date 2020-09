Tommaso Zorzi lascia la casa di Grande Fratello Vip (momentaneamente) (Di martedì 15 settembre 2020) Tommaso Zorzi Ad un giorno dall’inizio è già arrivato il primo abbandono (momentaneo) dalla casa di Grande Fratello Vip 5. A sottrarsi all’occhio indiscreto delle telecamere è Tommaso Zorzi. La sua uscita di scena, seppur temporanea, era nell’aria dopo una notte tormentata in cui ha accusato febbre e malesseri vari (come vi abbiamo raccontato). E così pochi minuti fa il concorrente ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip in via precauzionale. “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la casa di “Grande ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 settembre 2020)Ad un giorno dall’inizio è già arrivato il primo abbandono (momentaneo) dalladiVip 5. A sottrarsi all’occhio indiscreto delle telecamere è. La sua uscita di scena, seppur temporanea, era nell’aria dopo una notte tormentata in cui ha accusato febbre e malesseri vari (come vi abbiamo raccontato). E così pochi minuti fa il concorrente ha abbandonato ladelVip in via precauzionale. “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite,haabbandonato ladi “...

trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - GrandeFratello : Da tutti gli ingressi dei VIP di questa nuova edizione, all'acceso confronto tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck… - MariLaliEsposi1 : RT @angelicafox04: Io come Fedez quando i cameraman non fanno vedere Tommaso Zorzi da tante ore #GFVIP - ehiaguilera : RT @trash_italiano: Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?) #GFVI… - MariLaliEsposi1 : RT @Dr4c0h: @trash_italiano caro trash italiano, abbiamo capito che sei contro Tommaso Zorzi, ma sei lo stesso che quando ti fa comodo si f… -