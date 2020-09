Tommasetti (Lega), Costiera Amalfitana: «Regione sorda agli appelli del settore turistico» (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto«La nostra è una provincia che potrebbe vivere di solo turismo, a patto di un avvicendamento immediato ai vertici della Regione». Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle regionali in Campania nella circoscrizione Salerno, critica la politica della giunta regionale. «La Costiera Amalfitana, piena di località che ci invidiano in tutto il mondo, è oggetto di attenzione del governatore De Luca solo quando accade qualche disastro, vedi frane e crolli. Ci chiediamo cosa sia stato fatto in cinque anni per il settore turistico, e quale aiuto reale, al di là degli spot, sia arrivato agli albergatori in un’estate delicata come quella del Covid. Occorrono contributi a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto«La nostra è una provincia che potrebbe vivere di solo turismo, a patto di un avvicendamento immediato ai vertici della». Aurelio, capolista dellaalle regionali in Campania nella circoscrizione Salerno, critica la politica della giunta regionale. «La, piena di località che ci invidiano in tutto il mondo, è oggetto di attenzione del governatore De Luca solo quando accade qualche disastro, vedi frane e crolli. Ci chiediamo cosa sia stato fatto in cinque anni per il, e quale aiuto reale, al di là degli spot, sia arrivatoalbergatori in un’estate delicata come quella del Covid. Occorrono contributi a ...

"Mentre De Luca presenta il nuovo Ruggi, il pensiero va ai milioni buttati al vento per i Covid hospital". Così Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle regionali nella circoscrizione Salerno, su ...

Aurelio Tommasetti, già Rettore dell’Università di Salerno, Responsabile nazionale del Dipartimento Università della Lega, affronta il tema dell’apertura degli Atenei e contesta il clima di incertezza ...

«Sui rifiuti il governo regionale della Campania ha fallito e i cittadini se ne ricorderanno». E’ il commento di Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega in Campania alle prossime regionali nella cir ...

