"Ti sfregio se metti la gonna". Arrestato senegalese per minacce e violenze alla ex fidanzata torinese (Di martedì 15 settembre 2020) Doveva vivere a Torino come in un villaggio tribale. È la condizione in cui era costretta a vivere una giovane italiana, fidanzata con un cittadino senegalese. La ragazza viveva nel terrore, tra abusi, minacce di morte e violenze indicibili. Provvidenzialmente, un vicino di casa non si è fatto i fatti suoi. Ha chiamato la Polizia, dopo l'ennesima aggressione subita e lo stalker è finito in manette. Il senegalese fermato dalla Polizia Il senegalese era tornato nell'appartamento dove aveva appena aggredito la ex per recuperare il proprio smartphone, dimenticato nel trambusto in camera da letto ma è stato Arrestato dagli agenti della Squadra Volante di Torino intervenuti a seguito della segnalazione del vicino di casa.

