The Mandalorian | il trailer della seconda stagione a ottobre su Disney+ che è sempre più globale

Il trailer di The Mandalorian 2 dal 30 ottobre su Disney+. La piattaforma è sempre più internazionale e sbarca in Belgio, Scandinavia e Portogallo Avendo la fortuna di poter contare su brand e nomi molto conosciuti, Disney+ ha gioco facile a conquistare sempre le prime pagine e suscitare l'attenzione di fan e addetti ai lavori. Come i personaggi di Star Wars e in particolare quello che è stato da tutti ribattezzato baby Yoda, The Child, diventato quasi il protagonista di The Mandalorian. Disney e Star Wars svelano il trailer della seconda stagione in arrivo il 30 ottobre sicuramente negli USA, negli altri paesi non è stato specificato

