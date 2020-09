The Father: il trailer del film con Olivia Colman e Anthony Hopkins (Di martedì 15 settembre 2020) Olivia Colman e Anthony Hopkins sono straordinari nel trailer del dramma familiare The Father, che arriverà nei cinema a Dicembre Olivia Colman e Anthony Hopkins fanno scintille nel trailer di The Father, film diretto da Florian Zeller e adattamento de Il padre, opera teatrale dello stesso Zeller già portata sul grande schermo da Philippe Le Guay con Florida, nel 2015. Sony Picture Classics ha deciso di rilasciare la pellicola il prossimo 18 Dicembre, in modo che rientri tranquillamente nel periodo di elegibilità degli Oscar 2021 che, ricordiamo, prenderanno in considerazione i film distribuiti nel periodo che va dal primo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 settembre 2020)sono straordinari neldel dramma familiare The, che arriverà nei cinema a Dicembrefanno scintille neldi Thediretto da Florian Zeller e adattamento de Il padre, opera teatrale dello stesso Zeller già portata sul grande schermo da Philippe Le Guay con Florida, nel 2015. Sony Picture Classics ha deciso di rilasciare la pellicola il prossimo 18 Dicembre, in modo che rientri tranquillamente nel periodo di elegibilità degli Oscar 2021 che, ricordiamo, prenderanno in considerazione idistribuiti nel periodo che va dal primo ...

Olivia Colman e Anthony Hopkins fanno scintille nel trailer di The Father, film diretto da Florian Zeller e adattamento de Il padre, opera teatrale dello stesso Zeller già portata sul grande schermo d ...

Tramite la Sony Classics siamo lieti di mostrarvi il primo trailer internazionale di The Father, drama movie scritto e diretto da Florian Zeller ed interpretato da Anthony Hopkins e Olivia Colman.

L'attore britannico Anthony Hopkins è un uomo con la demenza senile in The Father, dramma familiare che vede protagonista anche Olivia Colman. Del film, in arrivo a dicembre, è stato appena diffuso il ...

Olivia Colman e Anthony Hopkins fanno scintille nel trailer di The Father, film diretto da Florian Zeller e adattamento de Il padre, opera teatrale dello stesso Zeller già portata sul grande schermo d ...

Tramite la Sony Classics siamo lieti di mostrarvi il primo trailer internazionale di The Father, drama movie scritto e diretto da Florian Zeller ed interpretato da Anthony Hopkins e Olivia Colman.

L'attore britannico Anthony Hopkins è un uomo con la demenza senile in The Father, dramma familiare che vede protagonista anche Olivia Colman. Del film, in arrivo a dicembre, è stato appena diffuso il ...