The Athletic: Emerson Palmieri nel mirino del Napoli (Di martedì 15 settembre 2020) Il Napoli prosegue nella ricerca di un esterno sinistro, con cui colmare il vuoto che dovrebbe lasciare Ghoulam. Stando a quanto riporta The Athletic in Inghilterra, gli azzurri (insieme a Inter e Juventus) sarebbero tra le squadre che seguono da tempo Emerso Palmieri, che però potrebbe rientrare nella trattativa dei Blues per arrivare a Declan Rice del West Ham. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Ilprosegue nella ricerca di un esterno sinistro, con cui colmare il vuoto che dovrebbe lasciare Ghoulam. Stando a quanto riporta Thein Inghilterra, gli azzurri (insieme a Inter e Juventus) sarebbero tra le squadre che seguono da tempo Emerso, che però potrebbe rientrare nella trattativa dei Blues per arrivare a Declan Rice del West Ham. L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : The Athletic Shams Charania re-signs with The Athletic Sportando NBA - Sono tornate ad allenarsi le otto escluse dalla "bolla" di Orlando

Hawks, Hornets, Bulls, Cavaliers, Pistons, Warriors, Timberwolves e Knicks hanno cominciato ieri il percorso per tornare gradualmente ad allenarsi. Questo recupero sarà fatto in due fasi. Da lunedì 14 ...

Il Napoli continua a seguire Emerson Palmieri, ma il Chelsea vuole inserirlo in uno scambio

Secondo quanto riportato dal portale inglese The Athletic, il Chelsea sta seguendo da tempo Declan Rice ma la richiesta del West Ham è di 80 milioni. Per questo motivo i Blues vorrebbero inserire nell ...

CHELSEA - Ipotesi scambio Palmieri-Rice con il West Ham

Per il primo "monday night" della stagione è finito in tribuna, non bastasse, non è un mistero che il Chelsea si sta guardando intorno per un esterno di difesa. Secondo quanto riportato da The Athleti ...

