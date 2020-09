Test obbligatori per entrare sull'Isola: il governo impugna l'ordinanza della Sardegna (Di martedì 15 settembre 2020) Contro il prvvedimento della Regione, l'Avvocatura di Stato si appella al mancato rispetto dell'articolo 16 sulla libera circolazione delle persone. impugnato anche il provvedimento del Piemonte; il governatore Cirio: "Lo difenderemo". Speranza: "Misurare la temperatura a casa... Leggi su repubblica (Di martedì 15 settembre 2020) Contro il prvvedimentoRegione, l'Avvocatura di Stato si appella al mancato rispetto dell'articolo 16a libera circolazione delle persone.to anche il provvedimento del Piemonte; il governatore Cirio: "Lo difenderemo". Speranza: "Misurare la temperatura a casa...

bizcommunityit : Test obbligatori per entrare sull'Isola, il #governo impugna l'ordinanza della Sardegna - savarese46 : Sardegna, il governo impugna l’ordinanza sui test obbligatori shared via upday - Italia_Notizie : Coronavirus, il governo impugna l’ordinanza della Sardegna sui test obbligatori per chi vuole arrivare sull’isola - kiakkia365 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il governo impugna l’ordinanza della Sardegna sui test obbligatori per chi vuole arrivare sull’isola http… - massimoneri90 : Coronavirus, il governo impugna l’ordinanza della Sardegna sui test obbligatori per chi vuole arrivare sull’isola -

Ultime Notizie dalla rete : Test obbligatori Coronavirus in Sardegna, test obbligatori: il governo impugna l'ordinanza Il Mattino Covid: test all’ingresso in Sardegna, il governo impugna l’ordinanza

Sono 1.229 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Le vittime sono state 9, ...

Covid. Electrolux, si impenna il rischio contagio in azienda: mascherine obbligatorie sempre e smart working per il 70% dei lavoratori

SUSEGANA (TREVISO) - Nello stabilimento Electrolux Italia di Susegana da oggi l'attività riprende in un contesto di «fase di rischio 2», a causa del «peggioramento dell'indicatore di rischio Covid-19 ...

Covid 19, governo contro Sardegna. Oggi più contagi e tamponi

Sono 1.229 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi: 80 mila 517 contro 45 mila 309. Le vittime sono state 9, c ...

Sono 1.229 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Le vittime sono state 9, ...SUSEGANA (TREVISO) - Nello stabilimento Electrolux Italia di Susegana da oggi l'attività riprende in un contesto di «fase di rischio 2», a causa del «peggioramento dell'indicatore di rischio Covid-19 ...Sono 1.229 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi: 80 mila 517 contro 45 mila 309. Le vittime sono state 9, c ...