Terremoto al Gf Vip | Elisabetta Gregoraci non entra nella casa | ecco il motivo

(Di martedì 15 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è appena iniziato e già fa discutere. Per la prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini era attesa, tra i partecipanti, ancheche invece non ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Vip

Liberoquotidiano.it

Spettacoli e Cultura - Eppure, l'opinionista Pupo in trasmissione diceva di aspettare soltanto lei. Signorini ha successivamente assicurato che 'ben presto' arriverà. Di sicuro, ieri - lunedì 14 ...Se voleva fare il simpatico non ci è riuscito. Anzi. Esordio da bocciare per Pupo, per il secondo anno consecutivo al Grande Fratello Vip nei panni dell'opinionista. Appena entrato in studio, il canta ...