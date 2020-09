“Terracqueo” l’altra faccia del Mediterraneo in 324 reperti

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 15 settembre 2020) Dai saggi dei più grandi autori di pubblicazioni sulemerge spesso che a dominare è la terraferma, analizzata e approfondita con lunghe e meditate indagini verso l’interno piuttosto che verso la distesa d’acqua nella quale città grandi e piccole si specchiano. Il mare svolgerebbe una funzione di supporto. Leggendo questi studi, ci si immerge non nelle acque del mare, ma in quelle della storia più periferica, marginale, costiera. Questa mostra, o meglio questa “narrative exhibition”, non a caso è intitolata “Terracqueo”. E non per fare un torto al mare, che rimane il protagonista: non esisterebbe, altrimenti, la terraferma. “Terracqueo” è stata inaugurata oggi a Palazzo Reale di Palermo e resterà visitabile fino al 31 gennaio 2021.Ricostruire la storia del ...