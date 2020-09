Tensione Iran-Usa, Trump avverte: 'Pronti a contrattacco mille volte maggiore' (Di martedì 15 settembre 2020) Torna a salire la Tensione tra Usa ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha promesso una risposta degli Stati Uniti "di grandezza mille volte maggiore" a qualsiasi attacco dell'Iran, ha ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 settembre 2020) Torna a salire latra Usa ed. Il presidente americano Donaldha promesso una risposta degli Stati Uniti "di grandezza" a qualsiasi attacco dell', ha ...

mauroquesito63 : Tensione Usa Iran, Trump: pronti a risposta mille volte più grande - theamazer : RT @Linus2k: Certo... Nobel per la Pace per #Trump... ci sta tutto... Per la lotta contro l’emergenza ecologica? Per la distensione del cl… - Linus2k : Certo... Nobel per la Pace per #Trump... ci sta tutto... Per la lotta contro l’emergenza ecologica? Per la distens… - Linus2k : @lukarighi @_GrayDorian @Ilconservator per il suo contributo all’emergenza ecologica?Alla lotta contro il razzismo?… -