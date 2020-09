(Di martedì 15 settembre 2020)è finalmente arrivato nelle sale e ancheè andato al cinema a vedere ildi, condividendo poi la sua opinione.è stato sicuramente uno deipiù attesi dell'anno e, nonostante i numerosi ritardi dovuti, è arrivato finalmente al cinema. Anchesi è recato in sala per vedere l'ultima opera di, condividendo poi la sua opinione sui social. Sono stati molti i commenti arrivati dopo la visione die ancheha deciso di rivelare il suo pensiero sulpubblicando un ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet: Hugh Jackman dice la sua sul nuovo film di Christopher Nolan -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet Hugh

Movieplayer.it

Tenet è finalmente arrivato nelle sale e anche Hugh Jackman è andato al cinema a vedere il nuovo film di Christopher Nolan, condividendo poi la sua opinione. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO ...“Hollywood è nelle mani dei nerd”, sentenziava Hugh Grant qualche anno fa nella commedia Professore per amore. Sebbene tradisca appena appena lo spettatore medio desideroso di puro rilassamento cinema ...Ogni tanto escono film come “Tenet”, lanciato prima in Europa che in Usa, di cui si parla molto, che la gente corre a vedere - nei limiti pandemici in cui si può correre oggi al cinema, quindi in 10 g ...