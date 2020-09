Telese Terme | candidato alle elezioni ha il Covid 19 | stop alla campagna elettorale

valefoxvalentin : Allenamenti •••• #telese #termeditelese #italia #trainingride #ciclismo #neapolisbiketeam #ciclisticavollese @ Ter… - canale58 : Sannio - Positivo al Coronavirus, candidato al Comune di Telese Terme. Ricoverato in via precauzionale… - occhio_notizie : Telese Terme, positivo al coronavirus un candidato al consiglio comunale - pengueraffaele : Telese Terme, Abbamondi: “Non presentare la lista “Telese Riparte” è stata una scelta sofferta e dolorosa” - NTR24 : Telese Terme, nuovo contagio nel centro termale: è un candidato al consiglio comunale -

Ultime Notizie dalla rete : Telese Terme

Via libera per una locazione onerosa di un immobile di proprietà del Comune di Telese Terme da destinare a sede aggiuntiva dell’Istituto di Istruzione Superiore “Telesi@” al fine di rispettare i Proto ...La notizia che Vincenzo Fuschini, candidato della lista Tutti Telese, era risultato positivo al test del Coronavirus, ha immediatamente mobilitato l’intera compagine capeggiata dal candidato sindaco G ...Rallenta l'ondata del contagio ma non si ferma. Ieri un solo caso in più rispetto a domenica, riscontrato nel comune di Telese Terme ma, questa volta, relativo a un politico impegnato in campagna ...