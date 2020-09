Taglio dei parlamentari, ultime considerazioni sul referendum (Di martedì 15 settembre 2020) Attorno alle scelte referendarie del 20 e 21 prossimi (confermare o meno la riduzione dei parlamentari da 945 a 600) cresce una concitazione tipo tifosi da stadio; alimentata da una campagna sovreccitata per il “No”, da ultima spiaggia o da “arrivano i barbari”. Lo sa bene anche questo blog, dove le mie valutazioni a favore del “Sì” sono state accolte da una gragnuola di palle nere e commenti insultanti: “servo di Marco Travaglio” (con cui non parlo da svariati anni), “radical chic” (niente di meglio della battuta irridente del milieu snob newyorchese, vecchia di un mezzo secolo, attribuita al giornalista Tom Wolfe?). Certo, le argomentazioni ufficiali a sostegno del provvedimento sono risibili: una ipotetica maggiore efficienza che scatterebbe al di sotto del numero magico 600, che portata alle estreme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Attorno alle scelte referendarie del 20 e 21 prossimi (confermare o meno la riduzione deida 945 a 600) cresce una concitazione tipo tifosi da stadio; alimentata da una campagna sovreccitata per il “No”, da ultima spiaggia o da “arrivano i barbari”. Lo sa bene anche questo blog, dove le mie valutazioni a favore del “Sì” sono state accolte da una gragnuola di palle nere e commenti insultanti: “servo di Marco Travaglio” (con cui non parlo da svariati anni), “radical chic” (niente di meglio della battuta irridente del milieu snob newyorchese, vecchia di un mezzo secolo, attribuita al giornalista Tom Wolfe?). Certo, le argomentazioni ufficiali a sostegno del provvedimento sono risibili: una ipotetica maggiore efficienza che scatterebbe al di sotto del numero magico 600, che portata alle estreme ...

