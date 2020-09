Taglio dei parlamentari, sì al referendum di Errani e Ruotolo: “È obbiettivo della sinistra. Poi riforma per valorizzare il Parlamento” (Di martedì 15 settembre 2020) La riduzione del numero dei parlamentari “non è un tabù” ma “da decenni un obbiettivo della sinistra di governo, lo era già all’epoca del Pci”. E pur reputando “legittimi” i “timori” di chi sostiene il No, Vasco Errani e Sandro Ruotolo annunciano il loro Sì al referendum sul Taglio dei parlamentari: “Prima di tutto perché il compito della politica non può essere solo quello di registrare la paura per gli effetti di un progetto incompiuto ma quello di portare a termine una riforma complessiva utile a valorizzare il ruolo del Parlamento”. In una lunga lettera i due senatori del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) La riduzione del numero dei“non è un tabù” ma “da decenni undi governo, lo era già all’epoca del Pci”. E pur reputando “legittimi” i “timori” di chi sostiene il No, Vascoe Sandroannunciano il loro Sì alsuldei: “Prima di tutto perché il compitopolitica non può essere solo quello di registrare la paura per gli effetti di un progetto incompiuto ma quello di portare a termine unacomplessiva utile ail ruolo del Parlamento”. In una lunga lettera i due senatori del ...

