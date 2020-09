Taglio dei parlamentari, scherzetto in arrivo per i leader politci (Di martedì 15 settembre 2020) Il fronte del “No” è inaspettatamente in risalita. Sempre più politici sono contrari al Taglio dei parlamentari alimentando un sottobosco trasversale che divide partiti e coalizioni. Nessuno escluso. E dire che quando la Camera lo scorsa anno diede il via libera definitivo al referendum, furono 553 i Sì (M5S, Pd, Italia Viva, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) e solo 14 i No (2 astenuti). Ora, invece, tanti dietrofront, registrando sempre più bastian contrari in tutti i partiti. A partire dal MoVimento Cinquestelle, in un primo momento compatto per il “Si”, ma che di giorno in giorno vede ingrassare la sua fronda interna per il No. Tra i primi parlamentari a bocciare il Taglio degli eletti, Elisa Siragusa, Andrea Vallascas, Mara Lapia e Matteo Mantero. ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 settembre 2020) Il fronte del “No” è inaspettatamente in risalita. Sempre più politici sono contrari aldeialimentando un sottobosco trasversale che divide partiti e coalizioni. Nessuno escluso. E dire che quando la Camera lo scorsa anno diede il via libera definitivo al referendum, furono 553 i Sì (M5S, Pd, Italia Viva, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) e solo 14 i No (2 astenuti). Ora, invece, tanti dietrofront, registrando sempre più bastian contrari in tutti i partiti. A partire dal MoVimento Cinquestelle, in un primo momento compatto per il “Si”, ma che di giorno in giorno vede ingrassare la sua fronda interna per il No. Tra i primia bocciare ildegli eletti, Elisa Siragusa, Andrea Vallascas, Mara Lapia e Matteo Mantero. ...

