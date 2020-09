informazionecs : 'Supercar invisibile' e mostra fotografica al Museo ProfumAlchemico nei giorni del Festivalfilosofia - ModenaToday : 'Supercar invisibile', l'iniziativa del Museo Profumalchemico nei giorni del Festivalfilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercar invisibile

ModenaToday

Dal PRALC, Piccolo Museo ProfumAlchemico, Ferrari Anne Rose lancia la doppia iniziativa ecosostenibile e la regala ai visitatori. In primo luogo, un omaggio a tutti coloro che ne faranno richiesta chi ...Come è tradizione per le sportive made in Aston Martin, questa raffinata granturismo ha una scocca in alluminio. Pur richiamando il classico stile delle GT inglesi, l'aspetto della DB11 è molto modern ...