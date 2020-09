Superbonus 110%, circolare Consulenti lavoro (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Le normative approvate sul Superbonus al 110 sulle ristrutturazioni individuano i Consulenti del lavoro, insieme ad altri esperti dell’area giuridico-economica, quali professionisti abilitati ad apporre il visto di conformita’ sulle domande di sconto in fattura o di cessione del credito, maturato dai contribuenti per le spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico o/e di adeguamento sismico, sostenute dall‘1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Lo rileva il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro con una nota. Con la circolare n. 21 del 2020, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro ricapitola innanzitutto regole e documentazione necessarie per l’accesso al cosiddetto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Le normative approvate sulal 110 sulle ristrutturazioni individuano idel, insieme ad altri esperti dell’area giuridico-economica, quali professionisti abilitati ad apporre il visto di conformita’ sulle domande di sconto in fattura o di cessione del credito, maturato dai contribuenti per le spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico o/e di adeguamento sismico, sostenute dall‘1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Lo rileva il Consiglio Nazionale deidelcon una nota. Con lan. 21 del 2020, la Fondazione Studidelricapitola innanzitutto regole e documentazione necessarie per l’accesso al cosiddetto ...

