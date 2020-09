Suor Cristina torna in tv, pronta a dire addio al velo? L’indiscrezione (Di martedì 15 settembre 2020) Suor Cristina torna in onda stasera su Tv8 nel nuovo programma in prima serata, ma è pronta a dire addio al velo. Ecco la clamorosa indiscrezione. foto facebooktorna in tv proprio questa sera nella prima serata del nuovo programma di Tv8, Name that tune, condotto da Enrico Papi e che è stato registrato dopo la pandemia, quello che però colpisce è la clamorosa indiscrezione che riguarda proprio la famosa sorella. In molti si domandano se la donna che in passato ha anche partecipato a Ballando con le stelle sia pronta a dire addio al suo velo proprio per dedicarsi alla musica e alla televisione. Sarà davvero cosi? Ad ogni modo vi ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020)in onda stasera su Tv8 nel nuovo programma in prima serata, ma èal. Ecco la clamorosa indiscrezione. foto facebookin tv proprio questa sera nella prima serata del nuovo programma di Tv8, Name that tune, condotto da Enrico Papi e che è stato registrato dopo la pandemia, quello che però colpisce è la clamorosa indiscrezione che riguarda proprio la famosa sorella. In molti si domandano se la donna che in passato ha anche partecipato a Ballando con le stelle siaal suoproprio per dedicarsi alla musica e alla televisione. Sarà davvero cosi? Ad ogni modo vi ...

