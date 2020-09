(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladelinarriva fino alla Cnn. Il sito del canale di informazione americano ha infatti pubblicato nei giorni scorsi un articolo che affronta il tema delle forti difficoltà del settore al termine di una stagione azzoppata dal lockdown e dalle misure di distanziamento sociale e sottolinea le paure per una stagione invernale che fa paura. LEGGI ANCHE > La lenta ripartenza delfra paura e cattiva informazione Ladelinnonostante gli aiuti del governo Secondo l’articolo di Maria Pasquale, le aspettative per l’autunno sono quelle di una catastrofe totale. Ladelinfatti va oltre gli aiuti economici che il governono, come un ...

giornalettismo : Sulla #CNN la crisi del #Turismo in Italia #Covid_19 - Pasquale_Mereu : RT @autocostruttore: 'I turisti lasciano l'Italia e il paese rischia una 'catastrofe''. E' il titolo di apertura sulla homepage del sito de… - CarpaneseSilva1 : RT @autocostruttore: 'I turisti lasciano l'Italia e il paese rischia una 'catastrofe''. E' il titolo di apertura sulla homepage del sito de… - autocostruttore : 'I turisti lasciano l'Italia e il paese rischia una 'catastrofe''. E' il titolo di apertura sulla homepage del sito… - MariaLuigiaRus1 : RT @roberta_fasani: Due agenti di polizia sono stati colpiti alla testa mentre erano seduti nella loro auto della polizia a Compton Ca. L'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla Cnn

L'Unione Sarda.it

New York, 16 set 00:42 - (Agenzia Nova) - Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è davanti di undici punti sul presidente Donald Trump in Wisconsin secondo un sondaggio ...E’ risaputo, l’autunno è considerato come la classica stagione degli uragani. Malgrado astronomicamente parlando l’equinozio avvenga quest’anno nella giornata del 22 settembre, si è comunque portato a ...La moglie del candidato democratico alla Casa Bianca usa la moda per inviare messaggi politici. Proprio come l'ex first lady Michelle Obama La chiamano diplomazia della moda e consiste nell'uso di abi ...