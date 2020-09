Suarez Juventus, si intravede il traguardo: il Barcellona ha scelto l’erede (Di martedì 15 settembre 2020) La Juventus e Luis Suarez sono sempre più vicini. L’indizio arriva direttamente dal Barcellona, che sta completando la pratica per il trasferimento di Memphis Depay. Secondo quanto riportato dal Telegraaf, l’olandese e pronto a cambiare maglia. Al Lione andranno 25 milioni di Euro, più 5 più altri 2 di bonus Juventus: il Barcellona ha scelto l’erede di Suarez. L’olandese,sondato anche dai bianconeri nelle scorse settimane, sarà dunque il nuovo partner d’attacco di Antoine Griezmann e Lionel Messi. L’annuncio è previsto nei prossimi giorni. Leggi anche:Juventus Sampdoria, apertura dello stadio a mille tifosi: arriva la risposta A questo punto, alla Continassa attendono solo che le ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 settembre 2020) Lae Luissono sempre più vicini. L’indizio arriva direttamente dal, che sta completando la pratica per il trasferimento di Memphis Depay. Secondo quanto riportato dal Telegraaf, l’olandese e pronto a cambiare maglia. Al Lione andranno 25 milioni di Euro, più 5 più altri 2 di bonus: ilhal’erede di. L’olandese,sondato anche dai bianconeri nelle scorse settimane, sarà dunque il nuovo partner d’attacco di Antoine Griezmann e Lionel Messi. L’annuncio è previsto nei prossimi giorni. Leggi anche:Sampdoria, apertura dello stadio a mille tifosi: arriva la risposta A questo punto, alla Continassa attendono solo che le ...

