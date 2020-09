Suarez-Juventus | l’affare potrebbe saltare | il motivo

Leggi su itasportpress

(Di martedì 15 settembre 2020) Andrea Pirlo è stato chiaro con la dirigenza. Serve una punta e serve in fretta. Il campionato è alle porte e ancora non si sa quale sarà il partner d'attacco di CR7 per la prossima stagione.caption id="attachment 982915" align="alignnone" width="300"(getty images)/captionQualche settimana fa Luissembrava ad un passo dalla, ma nelle ultime ore non sono arrivate belle notizie da Barcellona. L'attaccante infatti non riuscirà a risolvere in breve tempo il nodo passaporto e secondo le indiscrezioni raccolte da Goal si andrebbe oltre il 5 ottobre. Pirlo e lanon possono e non vogliono aspettare e per questoi bianconeri punteranno ...