Studio Aperto, Andrea Giambruno (compagno di Giorgia Meloni) nuovo conduttore (Di martedì 15 settembre 2020) Andrea Giambruno, Studio Aperto Fratelli d’Italia…1. Novità alla conduzione di Studio Aperto: ieri alla guida del notiziario diretto da Andrea Pucci, nell’edizione delle 18.30, ha debuttato Andrea Giambruno, da anni compagno dell’onorevole Giorgia Meloni. Il 39enne giornalista milanese non è un nuovo arrivato a Mediaset, dove lavora in pianta stabile ormai da anni. Recentemente era in forze a Tgcom24. Nella sua carriera, dopo una laurea in filosofia, Giambruno è stato autore per Mtv, poi a Mediaset ha lavorato a programmi quali Kalispera di Alfonso Signorini, Mattino Cinque, Quinta Colonna e Stasera Italia. ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 settembre 2020)Fratelli d’Italia…1. Novità alla conduzione di: ieri alla guida del notiziario diretto daPucci, nell’edizione delle 18.30, ha debuttato, da annidell’onorevole. Il 39enne giornalista milanese non è unarrivato a Mediaset, dove lavora in pianta stabile ormai da anni. Recentemente era in forze a Tgcom24. Nella sua carriera, dopo una laurea in filosofia,è stato autore per Mtv, poi a Mediaset ha lavorato a programmi quali Kalispera di Alfonso Signorini, Mattino Cinque, Quinta Colonna e Stasera Italia. ...

