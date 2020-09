Studenti e pensionati protagonisti della vendemmia in Valpolicella (Di martedì 15 settembre 2020) Crisi economica e difficoltà a reperire la manodopera straniera riportano i veronesi tra i filari, per la raccolta delle prestigiose uve rosse base della Denominazione veneta. Le note difficoltà nel recuperare la manodopera straniera unite alla crisi economica che ha colpito ampie fette di popolazione, ha spinto un piccolo esercito di 6.000 pensionati e Studenti a ritornare in vigna, compiendo quel lavoro così consueto fino a pochi anni fa. A raccontarlo il neopresidente del Consorzio Valpolicella, Christian Marchesini, che commenta così la notizia “È una vigilia di vendemmia dai risvolti sociali quella che tra qualche giorno prenderà il via in Valpolicella, con un temporaneo ritorno all’agricoltura di giovani e ... Leggi su vinonews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Crisi economica e difficoltà a reperire la manodopera straniera riportano i veronesi tra i filari, per la raccolta delle prestigiose uve rosse baseDenominazione veneta. Le note difficoltà nel recuperare la manodopera straniera unite alla crisi economica che ha colpito ampie fette di popolazione, ha spinto un piccolo esercito di 6.000a ritornare in vigna, compiendo quel lavoro così consueto fino a pochi anni fa. A raccontarlo il neopresidente del Consorzio, Christian Marchesini, che commenta così la notizia “È una vigilia didai risvolti sociali quella che tra qualche giorno prenderà il via in, con un temporaneo ritorno all’agricoltura di giovani e ...

